Тюменский психолог рассказала, как говорить с детьми о рисках на водоемах

С начала купального сезона в Тюменской области утонули 10 человек, включая троих детей. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Председатель Общественного совета при региональном департаменте социального развития, председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, материнства, детства и отцовства Общественной палаты Тюменской области, психолог Наталия Ситова в беседе с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" объяснила, почему дети бесконтрольно идут к воде и как родителям предотвратить трагедию.

По словам эксперта, детей к водоемам тянет инстинктивно. Родители часто недооценивают риск, считая, что их ребенок – исключение. Пока не столкнешься с опасностью, не начинаешь предупреждать.

Наталия Ситова привела собственный пример: ее сын в семь лет ушел купаться на незнакомый пруд, не умея плавать. Это послужило толчком для профилактической работы.

Она подчеркнула: многие родители просто не задумываются, что ребенок может оказаться в воде без присмотра. И ждут, "пока гром не грянет".

Ключевой довод – физиологические риски:

- судороги и переохлаждение;

- отсутствие опоры и резкое изменение глубины;

- течение, с которым неопытный пловец не справится;

- опасность захлебнуться – реальное утопление происходит без криков и размахивания руками.

"Мы, родители, должны взывать к осознанности у ребенка. То есть говорить: "Смотри, это твоя жизнь. Ты за нее сейчас берешь ответственность, когда ты заходишь в незнакомый водоем. И может случиться, что тебе никто не поможет", – приводит аргумент Наталия Юрьевна.

По мнению эксперта, культуру безопасного поведения нужно прививать через практический опыт, а не только через запреты. Родители должны знакомить детей с реальными условиями: показывать, что такое течение, как тяжело плыть против него.

"Это не страшно, а это жизнь, – рассуждает психолог. – Если родитель на своем собственном примере будет рассказывать, что может произойти в воде, я думаю, это будет полезнее. Такое запомнится лучше".

Наталия Ситова отметила, что разовые беседы не работают – нужна регулярность. Работа по безопасности на воде должна вестись в связке: школа, детский сад, родители, бабушки и дедушки. Также она призвала не скрывать от детей грустные истории, чтобы они не чувствовали себя бессмертными.