Врач развеяла популярные мифы о нейропластичности и объяснила, чем опасен недосып

Как помочь мозгу ребенка справляться со школьными нагрузками, рассказала главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГАУЗ ТО "Детский лечебно-реабилитационный Центр "Надежда"" Вера Анатольевна Змановская.

"Ночью восстанавливается не какая-то одна часть мозга, — поясняет эксперт. — Закрепляется информация: важное переводится в долговременную память, а лишнее отсеивается. Перенастраиваются связи между нервными клетками, восстанавливаются энергетические ресурсы. Более того, именно во сне активнее работает система удаления продуктов обмена из тканей мозга — своего рода ночная уборка".

Для ребенка недосып особенно опасен, ведь его мозг еще развивается. Последствия хронического недостатка сна — это не только сонливость. Это раздражительность, гиперактивность, капризы, падение внимания и невозможность запоминать новое. В долгосрочной перспективе это грозит проблемами с учебой, эмоциональными срывами и физическим здоровьем.

Норма сна для детей 6-12 лет — 9-12 часов, для подростков — 8-10 часов.

Вера Анатольевна советует сосредоточиться на трех базовых принципах, которые создают лучшие условия для развития мозга:

1. Защита сна. Стабильное время подъема и отбоя полезнее попыток отоспаться в выходные. Перед сном важно убрать яркий свет, гаджеты и активные игры.

2. Ежедневное движение: прогулка, велосипед или танцы улучшают не только физическую форму, но и внимание, настроение, стрессоустойчивость. Детям 5-17 лет ВОЗ рекомендует минимум 60 минут умеренной или интенсивной активности в день.

3. Разговоры, настолки, совместное чтение и творчество развивают мозг лучше, чем бесконечное переключение между экранами. Ребенку нужен теплый, внимательный взрослый, который слушает, отвечает и поддерживает интерес.

Говоря о реабилитации после травм, Вера Змановская отмечает уникальную способность мозга к перестройке.

"Меня до сих пор удивляет, что мозг способен не просто восстанавливать связи, но и буквально искать обходные пути, — делится специалист. — Если участок поврежден, сохранившиеся нейронные сети могут перераспределять задачи и осваивать другие стратегии для выполнения привычного действия".

Однако врач призывает не превращать нейропластичность в миф о всемогуществе. Возможности мозга велики, но не безграничны: успех реабилитации зависит от объема повреждения, возраста, своевременности лечения и, что самое важное, систематической работы, - сообщает Мегатюмень.