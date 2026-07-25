Дачников предупредили об угрозах для урожая после тёплых дождей

Аномально теплые дни в сочетании с затяжными, обильными дождями создали идеальный инкубатор для целой армии вредителей и вспышек болезней. Как обезвредить вредителя и спасти свой урожай, рассказывают агрономы отдела защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Слизни безжалостно уничтожают капусту, салат, клубнику, выгрызают дыры в плодах кабачков и томатов, лежащих на земле.

Рекомендуется регулярно рыхлить междурядья, посыпать их табачной пылью, сухой горчицей или специальными препаратами на основе метальдегида (строго по инструкции).

Убирайте с участка доски и скошенную траву — это их дневные убежища.

Бабочки капустной и репной белянки и капустной моли активно откладывают яйца как в солнечную, так и в пасмурную погоду, обильная влага, то что нужно гусеницам для развития в купе с температурой выше +20 градусов. Уже через несколько дней появляются прожорливые гусеницы, способные оставить кочан с одними жилками.

Осматривайте нижнюю сторону листьев. Если гусеницы обнаружены — немедленно обработайте биопрепаратами ("Лепидоцид" или "Фитоверм"). В запущенных случаях помогут химические инсектициды, разрешенные для личных подсобных хозяйств на капусте, но только для позднеспелых сортов.

Второе поколение колорадского жука выходит во второй половине июля. Влажное тепло ускоряет метаморфоз личинок. Промедление с обработкой картофеля и баклажанов чревато полной потерей ботвы.

Комбинируйте методы. Лучше всего обработать посадки биологическими препаратами, например, "Битоксибациллином". Из "химии" отлично работают препараты на основе имидаклоприда или (и) лямбда-цигалотрина, но строго соблюдайте сроки ожидания до уборки и регламент применения препаратов.

Для моркови, свеклы и лука сырой и тёплый июль — месяц главных испытаний.

На моркови опасна морковная муха. Пик её лёта как раз приходится на середину лета. Муха откладывает яйца у корневой шейки, и появившиеся личинки вгрызаются в корнеплод. Ботва приобретает фиолетово-красный оттенок, морковь становится деревянистой и горькой, а в местах повреждений начинается гниль. Что делать? Рыхлите междурядья, чтобы разрушить кладки, опудривайте почву табачной пылью или золой. В качестве профилактики отлично работает совместная посадка с луком. Если вредителя много, применяйте "системные инсектициды", но строго по инструкции и с выдержкой до сбора урожая.

Если на моркови вредит морковная, то на луке опасна луковая муха. В июле выходит второе поколение. Личинки проникают в луковицу через донце, вызывая её загнивание и пожелтение пера. Луковица становится мягкой, покрывается плесенью. Что делать? Раз в 10–12 дней поливайте лук под корень солевым раствором (1 столовая ложка соли на 10 л воды), стараясь не попадать на перо. Хороший результат даёт опыление золой. Из химических средств разрешён на луке разрешены препараты на малатионе и циперметрине, из системных инсектицидов на основе диазинона, но применять их стоит с осторожностью, соблюдая регламент применения и сроки уборки урожая, а также после их применения нельзя использовать перо лука в пищу.

Свекловичная минирующая муха и тля начинает массово развиваться в середине лета в сырую и теплую погоду. На листьях свёклы появляются извилистые светлые мины или скрученные листья с колониями тли. Растения слабеют, корнеплоды мельчают. Что делать: Смывайте тлю "зеленым мылом", удаляйте сильно поражённые листья. При первых признаках применяйте биопрепарат "Фитоверм" — он безопасен для полезных насекомых и человека, - сообщает АиФ-Тюмень.