В Тюмени откроют выставку "Фабрика чудес" с героями мультфильмов

Выставка "Фабрика чудес" от "Союзмультфильма" откроется 25 июля на Цветном бульваре, начало торжества - в 11.00. Гостей будут встречать фрагментами из любимых мультфильмов на большом экране, детей ждут аниматоры для участия в играх и других развлечениях и ростовые куклы.

Напомним, в этом году "Союзмультфильму" исполнилось 90-лет, в честь юбилея решено было запустить передвижную интерактивную выставку "Фабрика чудес". Путешествуя по контейнерам, можно узнать, как создаются мультики — от рождения идеи до озвучивания и съемки. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно. Сопровождать путешествие будет аудиогид.

Выставку уже оценили жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Также её увидят в Саратове, Екатеринбурге, Челябинске. Гостей ждет большая семейная программа, включающая показы мультфильмов с теплыми ретроспективами, а также мастер-классы, квизы, игры для всех возрастов.

Посещение экспозиции бесплатное. Вход осуществляется сеансами по времени и регистрации.