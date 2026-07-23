В Югре запустили образовательную программу "Добрые города"

Ханты-Мансийск принимает первый модуль образовательной программы "Добрые города" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Это флагманская инициатива Академии развития гражданского общества "Добрино", которая реализуется при поддержке Росмолодежи, Ассоциации "Добро.рф", Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и государственной корпорации "Росатом", сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Кухарук выступил экспертом на панельной дискуссии "Развитие программ социальной активности на местном уровне". В мероприятии участвуют представители муниципалитетов из 19 регионов страны, в том числе делегаты от Мегиона и Нефтеюганского района.

"С коллегами обсудили системное вовлечение жителей в волонтерство и общественную жизнь на муниципальном уровне. По итогам обучения они разработают и реализуют годовой план для повышения социальной активности в своих городах и районах. Наша общая цель – повысить эффективность местного самоуправления и укрепить связь представителей власти с жителями. Убежден, что программа "Добрые города" станет надежной площадкой для открытого диалога, обмена лучшими практиками и запуска новых инициатив", - отметил Кухарук.