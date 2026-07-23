Система видеонаблюдения "Ростелекома" за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Свыше 140 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал "Смотри ЕГЭ" общей продолжительностью более 7 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом составила 66%.

За ходом экзаменов следили почти 15 тыс. зарегистрированных на портале "Смотри ЕГЭ" наблюдателей и искусственный интеллект, который анализировал поведение выпускников. Всего на портале было отмечено 16,2 тыс. нарушений, из которых одобрено 11,1 тыс., в том числе нейросеть "Ростелекома" отметила более 3 тыс. подозрительных действий, свыше 2 тыс. из которых подтвердили модераторы.