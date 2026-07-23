Судебные приставы Тюменской области за полгода выдворили более 600 нелегалов

За первое полугодие 2026 года тюменские приставы отделения специального назначения УФССП России по Тюменской области выдворили за пределы России 609 иностранных граждан. В прошлом году за такой же период времени их было на треть меньше — 418 человек, сообщили в службе УФПС по ТО.
Это в основном, жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Иностранцы, пребывая на территорию РФ, получали временное разрешение на работу, но по истечении срока действия на родину не возвращались, а продолжали находиться на территории России незаконно, с нарушением срока пребывания, без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны.
Иностранных граждан суд признал виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Правонарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Для них на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru