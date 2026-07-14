В тюменском музее в честь Дня города проведут исторический ужин 

14:26 14 июля 2026
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Ко Дню города Музей Колокольниковых подготовил насыщенную, атмосферную и совсем неформальную праздничную программу. Это уникальная возможность увидеть Тюмень с другой стороны: через его историю, людей, традиции и пространства. 

24 июля в 22:00 на территории сохранившегося торгового дома И.П. Колокольникова.Наследники (входит в состав музея "Усадьба Колокольниковых") состоится исторический ужин "О купцах Колокольниковых". Его участникам представится уникальная возможность отужинать за одним общим столом в старинном имении чаеторговцев под увлекательную историческую лекцию от гастроисследователя Лидии Носовой и гида-экскурсовода Оксаны Климеровой об истории рода Колокольниковых, о становлении их купеческого дела, о крепких семейных традициях, об огромном вкладе в развитие города и о судьбах потомков.

Кухней будет руководить приглашенный  шеф-повар Андрей Григорьев (бренд-шеф сети VIP restaurants и кейтеринга Chef). Меню будет состоять из  любимых блюд семьи Колокольниковых, в том числе обожаемого ими черемухового торта. Гостям также подадут настоящий кяхтинский чай от Колокольников Чай (потомков купцов).

После окончания исторического ужина в 00:00 в основном Доме усадьбы покажут ночной спектакль "Бал-маскарад в усадьбе Колокольниковых" – это редкий шанс буквально оказаться внутри эпохи. Подробности здесь.

Теги: гастрономия , история , музеи , ужин
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