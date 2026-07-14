Жителя тюменского села за надругательство над девочкой приговорили к 13 годам кологнии

Голышмановский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в совершении двух преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ — в изнасиловании несовершеннолетней с использованием её беспомощного состояния, сообщает пресс-служба судов ТО.

Установлено, гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, проживавшей с ним в одном доме. Учитывая несовершеннолетний возраст потерпевшей и имеющуюся у неё наследственную задержку в развитии психики, она не могла в полной мере осознавать происходящее и оказать сопротивление.

В суде мужчина полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. По делу был заявлен гражданский иск на 200 тысяч рублей, мужчина решил, что сумма иска завышена и готов был выплатить лишь 50 000 рублей.

При вынесении приговора суд принял во внимание как тяжесть и общественную опасность преступления, так и ряд смягчающих обстоятельств — в частности, явку с повинной до возбуждения уголовного дела и активное содействие раскрытию преступления. Также учтено неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Исковые требования о компенсации морального вреда суд удовлетворил в полном объёме: с осуждённого взыскано 200 000 рублей в пользу потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.