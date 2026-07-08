Устав Тюмени, история и немного о личном — Светлана Иванова встретилась с журналистами

Тюменская городская дума восьмого созыва уже отработала половину срока, о самых значимых решениях депутатов, принятых за два с половиной года работы, масштабной деятельности по сохранению истории, развитию межрегиональных связей, местного самоуправления и о взаимодействии с населением председатель гордумы Светлана Иванова рассказала журналистам на очередном пресс-чае.

Так сложилось, что каждый год работы думы восьмого созыва ознаменован юбилеями: 30-летие гордумы в новейшей истории и в целом 235-летие со дня создания думы в Тюмени, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 440-летие города Тюмени. К каждой из этих дат депутатский корпус приурочил ряд мероприятий, нынешний год не стал исключением. В честь юбилея города депутаты решили рассказать о 172 тюменцах, кто своими делами, достижениями и поступками делает город лучше, комфортнее, помогает людям и способствует развитию общества. Истории этих замечательных людей можно увидеть на билбордах города, а также на личных страницах депутатов в соцсетях. "Город — это не только дороги, коммунальная инфраструктура, организации и дома. Город — это прежде всего люди, благодаря которым он растет и развивается. Им интересны человеческие истории. Считаем важным рассказывать о тех, кто делает нашу жизнь лучше, с кого нужно брать пример. И отклик, который мы видим на такие рассказы, подтверждает значимость этой работы", - подчеркнула Светлана Иванова.

За время работы восьмого созыва по итогам заседаний думы депутаты приняли 350 различных актов, из значимых — бюджеты города. Однако есть и исторические решения. Так, 25 июня этого года народные избранники утвердили новую версию Устава города Тюмени (третий вариант за все время его существования) и приняли значительно обновленную версию Генерального плана города. Оба решения являются историческими, так как от них напрямую зависит дальнейшее существование и развитие города.

Действующий созыв думы отличает большая инициативность в плане формирования новых коммуникаций и популяризации местного самоуправления. Так, впервые при думе созданы общественная молодежная палата, профсоюз, совет трудовых коллективов, входящих в городскую книгу Почета. Заключено десять соглашений с думами столиц других регионов для обмена опытом, поиска и внедрения лучших муниципальных практик. В Год семьи депутаты инициировали новую награду — почетный знак "За сохранение и укрепление семейных ценностей". Поездки по объектам, общение с жителями города и с коллегами из других регионов помогают акцентировать внимание на актуальных задачах, вырабатывать более эффективные и оптимальные решения в различных ситуациях, что важно — с учетом мнения тюменцев, считает Светлана Иванова.

Как и любая неформальная встреча, эта не обошлась без личных историй. Журналисты поинтересовались, как при такой насыщенной событиями и задачами работе председатель гордумы успевает заниматься личными делами. Светлана Иванова рассказала, что обожает цветы — на своем участке она высаживает герани, которые не требуют большого ухода, вместе с мужем выращивает помидоры, огурцы, перцы и картофель, есть кусты с ягодами и плодовые деревья. Обожает проводить время с внуком, а недавняя велосипедная прогулка с ним и мужем подарила массу положительных эмоций и впечатлений и навела на мысль сделать такие выезды традиционными.

В завершение встречи Светлана Иванова отметила, что для людей важна возможность самореализации, не менее важно, чтобы общество замечало, ценило их труд и достижения, и рассказала о новой инициативе, которую озвучила на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ее суть в том, чтобы на платформе "Работа России" создать специальный раздел для женщин в декрете, которые в свободные от забот о детях часы хотят подрабатывать и сохранять свою экономическую активность, развивать новые профессиональные компетенции.