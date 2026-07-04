Офтальмологи предупреждают: контакт линз с водой опасен для здоровья глаз

Контактная линза кажется надёжной защитой для глаза: плотно прилегает к поверхности, не смывается водой и помогает хорошо видеть. Но именно из-за плотного контакта с роговицей вода и контактные линзы становятся опасным сочетанием. Врачи Областного офтальмологического диспансера напоминают: водопроводная вода, море, озеро, бассейн и джакузи не являются стерильной средой. В них могут находиться бактерии, грибки и простейшие. Они способны задерживаться между линзой и поверхностью глаза, создавая условия для развития воспаления.

Купание в линзах способно привести к микробному кератиту – инфекционному воспалению роговицы, вызванному бактериями, грибками или простейшими. Среди возможных осложнений – бактериальный и грибковый кератит, а также редкий, но плохо поддающийся лечению акантамёбный кератит. В тяжёлых случаях воспаление может вызвать помутнение и рубцевание роговицы, стойкое снижение зрения, даже слепоту.

Контакт с водой также может спровоцировать микротравму роговицы, выраженное раздражение и неинфекционное воспаление.

Насторожить должны:

🔹 боль или ощущение инородного тела;

🔹 выраженное покраснение;

🔹 светобоязнь и слезотечение;

🔹 затуманивание или снижение зрения.

При появлении таких симптомов необходимо снять линзу и как можно скорее обратиться к офтальмологу. Не следует самостоятельно применять антибиотики, гормональные, сосудосуживающие или обезболивающие капли: разные заболевания роговицы могут проявляться похоже, а неправильно выбранное средство способно затруднить диагностику и усугубить состояние.

Как защитить глаза?

Снимайте линзы перед душем, купанием, посещением бани, сауны или джакузи. Тем, кому важно хорошо видеть в воде, можно подобрать очки для плавания с диоптриями.

Если вода всё же попала на линзы, их нужно снять как можно скорее. Однодневные линзы следует выбросить. Многоразовые – тщательно очистить и продезинфицировать специальным раствором согласно инструкции. Ни линзы, ни контейнер нельзя промывать водопроводной или бутилированной водой.