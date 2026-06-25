Яндекс Go приглашает жителей Тюмени в школу вождения самокатов

26, 27 и 28 июня Яндекс Go проводит Школу вождения самокатов в Тюмени, бесплатные занятия в первый день пройдут с 16:00 до 21:00, 27-28 июня с 12:00 до 17:00 на площади у Технопарка (Республики, 142).

Посетить обучение смогут все желающие старше 18 лет без предварительной регистрации. Программа обучения построена по аналогии с автошколой: сначала инструктаж по ПДД, затем практика.

Данная инициатива помогает распространить культуру вождения и повысить ответственное отношение к соблюдению ПДД на самокатах, считают в компании.

Безопасность остается главным приоритетом Яндекс Go. Каждый новый пользователь проходит обязательный инструктаж по ПДД прямо в приложении — он включается автоматически перед первой арендой. Также в сервисе постоянно доступен обучающий раздел "Катайтесь безопасно", поэтому к правилам можно обратиться в любое время.

При этом сервис находится в постоянном взаимодействии с органами местного самоуправления по вопросам организации безопасного использования СИМ. В каждом самокате встроен IoT-модуль, который автоматически и плавно снижает скорость в медленных и запрещенных для СИМ зоназ. В этом году в сервисе начали тестировать технологию фотоконтроля, которая помогает предотвращать случаи аренды СИМ несовершеннолетними. В результате почти 100% всех поездок проходят без происшествий, сообщили в пресс-слжубе компании.