Фонды Тобольского музея-заповедника с начала 2026 года пополнились на 2 тысячи экспонатов

Более двух тысяч предметов поступило в фонды Тобольского музея-заповедника с начала 2026 года, часть предметов будет представлена в постоянных и временных экспозициях уже в этом году, сообщили в музее.

Среди наиболее интересных экспонатов – мемориальные вещи, принадлежавшие участникам Великой Отечественной войны, сценические костюмы со съемок фильма "Романовы: Преданность и предательство", брендированная униформа оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи и работы известных художников Тобольска.

В музейное собрание приняты документы и периодические издания, предметы быта, фотоснимки и фототехника, музыкальные инструменты, антикварная мебель, детские игрушки, елочные украшения, одежда, парфюмерия эпохи СССР и многое другое.