Под Тюменью превентивно готовятся к паводку на Пышме

На утро 31 июля Тура поднялась ещё на 2 см (уровень составил 891 см), Пышма прибавила 25 см (уровень - 564 см), в населенных пунктах Тюменского округа по Туре ситуация контролируемая, сейчас тревожит Пышма, сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

На утреннем оперштабе руководители теруправлений сообщили о текущей работе, дополнительном укреплении дамб, земляных насыпей, работе волонтеров, доставке воды.

"Тревожит Пышма: уровень растёт большими темпами. Мы оповестили жителей, чьи дома попадают в зону возможного подтопления. Мониторим дамбы, в Червишево с помощью наших добровольцев укрепили насыпь на ул. Пышминской. Работаем в Кыштырле, д. Головиной, с. Богандинском", - рассказала Зимина.