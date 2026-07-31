Более 35 тысяч заявлений от абитуриентов приняли тюменские вузы через "Госуслуги"

Более 35 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы Тюменской области через портал "Госуслуги", раздел "Поступление в вуз онлайн" размещается в каталоге "Жизненные ситуации". Там будущий студент может пройти тест на профориентацию, выбрать учебное заведение, специальность, подать документы и отслеживать статус заявления. На портале размещена удобная пошаговая инструкция.
С помощью электронного сервиса можно подать документы сразу на несколько специальностей. В тюменских вузах абитуриенты выбрали более 50 тысяч направлений обучения.
Каталог "Жизненные ситуации" позволяет сэкономить время и решить сразу несколько задач в одном месте. Развиваем цифровые платформы благодаря поддержке нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
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