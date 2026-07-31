Тюменцев попросили не красть цветы из инсталляций фестиваля "Тюмень цветущая"

Более сотни растений украли в июле из "Сада заморского" фестиваля "Тюмень цветущая". Всего в инсталляции размещено полторы тысячи растений. Среди них: бегония вечноцветущая, бегония клубневая, герань, нивяник, петуния, герань, дихондра и др. Все цветы установлены с закрытой корневой системой в горшечных контейнерах.

С начала появления композиции на Цветном бульваре неизвестные унесли 105 растений, 60% украденных насаждений - бегония клубневая. Авторы инсталляции "Сад заморский" уверены - кража цветов происходит в вечернее и ночное время. Пропажу обнаруживают обычно на утреннем обходе. Также повреждена соседняя инсталляция - топиарная фигура медведя.

Организаторы фестиваля "Тюмень цветущая" призывают жителей относится бережно к цветочным инсталляциям на Цветном бульваре, ведь они должны продолжать радовать горожан до середины августа.