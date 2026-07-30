Около 110 тысяч посетителей насчитали на "Пикнике книг" в Тюмени

С 24 по 26 июля Цветном бульваре в Тюмени проходил X книжный фестиваль "Пикник книг", приуроченный к 440-летию города, за три дня его посетили 110 тысяч тюменцев и гостей города, с утра и до позднего вечера на площадке шли лектории, мастер-классы, встречи и автограф-сессии с писателями, сообщили в администрации города.

Масштаб юбилейного "Пикника книг" впечатляет: 142 автора и издателя из более чем 20 городов России. Авторы и издатели привезли 170 000 экземпляров книг. На 5 тематических площадках прошло 148 мероприятий. Читатели приобрели 100 000 книг по издательским ценам, пополнив свои домашние библиотеки.

Фестиваль стал подарком городу от компании "СИБУР", а также получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. "Пикник книг" в десятый раз доказал, что литература способна объединять людей, укреплять региональную идентичность и сохранять культурное наследие.

Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "ЗапСибНефтехим" (СИБУР):