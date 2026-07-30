Около 110 тысяч посетителей насчитали на "Пикнике книг" в Тюмени

С 24 по 26 июля Цветном бульваре в Тюмени проходил X книжный фестиваль "Пикник книг", приуроченный к 440-летию города, за три дня его посетили 110 тысяч тюменцев и гостей города, с утра и до позднего вечера на площадке шли лектории, мастер-классы, встречи и автограф-сессии с писателями, сообщили в администрации города.
Масштаб юбилейного "Пикника книг" впечатляет: 142 автора и издателя из более чем 20 городов России. Авторы и издатели привезли 170 000 экземпляров книг. На 5 тематических площадках прошло 148 мероприятий. Читатели приобрели 100 000 книг по издательским ценам, пополнив свои домашние библиотеки.
Фестиваль стал подарком городу от компании "СИБУР", а также получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. "Пикник книг" в десятый раз доказал, что литература способна объединять людей, укреплять региональную идентичность и сохранять культурное наследие.
Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "ЗапСибНефтехим" (СИБУР):
В Тобольске книжные фестивали уже несколько лет – часть городской жизни, и опыт получился удачным: люди приходят семьями, авторы охотно соглашаются приезжать, формат прижился естественно. В год 440-летия Тюмени решили поделиться этой практикой с областным центром – показалось правильным именно сейчас, когда у города такой большой праздник. "Пикник книг" на Цветном бульваре стал подарком СИБУРа городу к юбилею – и просто хорошим поводом для тюменцев провести три дня среди книг.
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