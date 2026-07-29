В Тюмени создали штаб для борьбы с паводком, идет набор волонтеров

Волонтёры принимают заявки от тюменцев, готовых помогать в борьбе с последствиями подтоплений.
После регистрации добровольцев добавляют в специальный канал в мессенджере MAX. Там публикуются актуальные задачи, адреса и необходимая информация, что позволяет быстро формировать команды и направлять помощь туда, где она требуется в первую очередь.
Телефоны для связи 45-15-20, 79-87-43; 8 (982) 925-23-14.
Работа штаба продолжается. Благодарим всех неравнодушных жителей, которые готовы поддержать город и прийти на помощь!
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