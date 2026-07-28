Более 300 жилых домов и дач оказались в Тюмени и пригороде в воде

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят подворовые обходы подтопленных территорий в Тюмени и округе, помогают эвакуировать граждан, их имущество. Для перекачки воды с подтопленных участков в областной столице и садоводческих обществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы.
Для мониторинга складывающейся обстановки задействована беспилотная авиация чрезвычайного ведомства.
Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 269 человек, 33 единицы техники.
В настоящее время в муниципальных образованиях подтоплены 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога, сообщили в ГУ МЧС по ТО.
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