Более 300 жилых домов и дач оказались в Тюмени и пригороде в воде

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят подворовые обходы подтопленных территорий в Тюмени и округе, помогают эвакуировать граждан, их имущество. Для перекачки воды с подтопленных участков в областной столице и садоводческих обществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы.

Для мониторинга складывающейся обстановки задействована беспилотная авиация чрезвычайного ведомства.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 269 человек, 33 единицы техники.

В настоящее время в муниципальных образованиях подтоплены 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога, сообщили в ГУ МЧС по ТО.