Тюменские молодогвардейцы помогают жителям подтопленного СНТ "Берёзка"

Оперативный волонтёрский штаб Молодой Гвардии продолжает работу на территориях Тюмени, пострадавших от подтопления.Накануне активисты и волонтёры штаба работали в СНТ "Берёзка". Они помогали местным жителям переносить и эвакуировать личные вещи из домов и хозяйственных построек, находящихся в зоне подтопления, а также раздавали питьевую воду.

Кроме того, добровольцы продолжили работу на улице Судостроителей. Молодогвардейцы наполняли мешки песком и доставляли их на подтопленные участки. С их помощью укрепляется защитный контур, который должен сдержать распространение воды. Для создания одного метра такого сооружения необходимо уложить около 60 мешков с песком.

Работа ведётся совместно с местными жителями. Волонтёры оперативного штаба принимают обращения, помогают эвакуировать имущество, расчищать водоотводные каналы, обустраивать временные проходы и укреплять защитные сооружения.

"Сейчас наша главная задача — оперативно приходить на помощь людям. Молодогвардейцы работают непосредственно на подтопленных территориях и выполняют самые необходимые задачи. Будем продолжать работу, пока ситуация не стабилизируется", — отметил федеральный координатор "Молодой Гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

"Мы поддерживаем постоянную связь с жителями и оперативно направляем волонтёров туда, где они особенно нужны. В штаб поступают обращения, и каждое из них отрабатывается в кратчайшие сроки", — рассказал руководитель Тюменского городского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Руслан Рябев.

Присоединиться к работе волонтёрского штаба или сообщить о необходимой помощи можно по телефонам: 79-87-43, 8 (982) 925-23-14

При появлении воды во дворе или на территории домовладения необходимо незамедлительно позвонить по единому номеру экстренных служб 112.