Тюменцы не стали чаще болеть на фоне паводка, сообщает депздрав

В медучреждениях Тюмени не зафиксировано увеличение числа обращений пациентов, заявила врач-эпидемиолог Областной клинической больницы №1 Оксана Маркова.

"На сегодняшний день мы наблюдаем за состоянием здоровья населения города Тюмени. Не отмечается рост обращений за медицинской помощью в медицинские организации, связанных с острыми кишечными инфекциями, заболеваниями глаз, кожи. Все поликлиники, стационары, в том числе Областная инфекционная клиническая больница, работают в штатном режиме", - отметила Маркова.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало о том, что заболеваемость в городе на уровне среднемноголетних значений, роста нет.