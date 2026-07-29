Рабочая группа по физкультуре и ЗОЖ создана по инициативе Общественной палаты Тюменской области

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Состоялось первое установочное заседание рабочей группы по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, созданной по решению Общественной палаты Тюменской области.

В состав рабочей группы вошли известные спортсмены, руководители спортивных общественных организаций, представители образовательных учреждений Тюменской области.

Основные направления ее деятельности – осуществление общественного контроля за реализацией государственной политики в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Тюменской области; выработка предложений по развитию массового и детско-юношеского спорта, адаптивной физической культуры и спортивной инфраструктуры в регионе; осуществление экспертной оценки проектов нормативно-правовых актов в сфере физической культуры и спорта. Возглавила рабочую группу член Общественной палаты Тюменской области Валентина Иванова.

В ходе встречи участники рабочей группы обсудили основные направления деятельности, определили план работы на 2026 год.