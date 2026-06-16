Забег "Стальной характер" пройдет в туркомплексе "Абалак"

4 июля в загородном комплексе "Абалак" в Тобольске пройдёт уникальный экстремальный забег летнего формата "Стальной характер". Жители и гости города смогут проверить свою силу, выносливость и волю на одном из самых зрелищных спортивных событий сезона, сообщают организаторы забега.

"Стальной характер" — это мультиспортивный проект, который сочетает в себе активный отдых с экстримом. Проекту 13 лет, он направлен на формирование культуры здорового образа жизни среди россиян.

Участникам забега в "Абалаке" предстоит преодолеть одну из четырех трасс - на 5, 7, 9 и 11 километров. На пути к финишу участников ждут более 25 уникальных препятствий: подъём по вертикальной стене, преодоление грязевых траншей, ледяных ванн и другие испытания на прочность.

"Стальной характер" открыт для всех желающих независимо от уровня физической подготовки. Можно выступать индивидуально — это выбор опытных спортсменов, готовых к серьёзным нагрузкам. А можно собрать команду от 6 человек: вместе с друзьями, коллегами или единомышленниками.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города Тобольска, генеральный партнер — "Сибур".

Регистрация доступна на сайте "Стального характера". Следить за новостями забега можно в сообществе "ВКонтакте".