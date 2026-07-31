Где в Тюмени и Тюменском округе бесплатно набрать чистой воды?

Проект "Чистая вода": график работы передвижных пунктов набора воды 31 июля

в Тюмени:

Калининский административный округ

▪️ ул. Ямская, 118 (парковка у ТЦ "Ямской") 10.00-12.30

▪️ ул. Комбинатская, 54/1 (парковка ) 14.00 – 16.30

▪️ ул. Чернышевского, 2 а (парковка) 18.00 до 22.00

▪️ ул. Восстания, 2 (парковка у магазина "Пятерочка") 10.00 – 12.30

▪️ ул. Амурская, 39 (парковка) 14.00-16.30

▪️ ул. Мира, 2б (парковка у магазина "Монетка") 18.00 – 22.00

▪️ ул. Московский тракт, 179 к1 (парковка) 10.00-12.30

▪️ ул. Московский тракт,137 (парковка у магазина "Магнит косметик") 14.00 – 16.30

▪️ ул. Московский тракт, 150 а - Корневского (парковка) 18.00 – 22.00

▪️ ул.Чаплина, 123 (парковка) 10.00 – 12.30

▪️ ул. Ставропольская, 4/1 (парковка у магазина "Магнит") 14.00-16.30

▪️ ул. Червишевский тракт, 92 (парковка) 18.00-22.00

▪️ ул.Протозанова, 14 (парковка) 10.00-12.30

▪️ ул. Фармана Салманова, 14 (парковка) 14.00-16.30

▪️ ул. Обдорская, 1 (парковка) 18.00-22.00



Восточный административный округ

▪️ ул. Валерии Гнаровской, 12 (парковка у ТЦ "Фаворит") 10.00-12.30

▪️ ул. Широтная, 80 (парковка у ТЦ "Широтный") 14.00-16.30

▪️ ул. Олимпийская, 46 (парковка у аптеки "Живика") 18.00-22.00

▪️ ул. Монтажников, 41 (парковка) 10.00-12.30

▪️ ул. И.Словцова, 21 (парковка) 14.00-16.30

▪️ ул. Моторостроителей, 9 (парковка) 18.00-22.00



Тюменский муниципальный округ

пос. Боровский:

▪️ ул.Мира, 34 (парковка) 10.00 -12.00

▪️ ул. Ленинградская, 12 (парковка) 12.30-14.30

▪️ ул. Мира, 15 (парковка) 15.00-17.00

▪️ ул. Новая Озерная, 90 (парковка) 18.00-21.00

с. Кулаково

▪️ пер. Коммунальный, 4 (парковка) 20.30-22.00



с.Луговое

▪️ ул. 60 лет Октября, 15 (парковка) 18.00-20.00



д. Патрушева

▪️ ул. Трактовая, 137 (парковка) 10.00-12.00

▪️ ул. Александра Пушкина, 8а (парковка) 12.30-14.30



п. Московский

▪️ ул. Озерная, 5 (парковка) 15.00-17.00



Подробнее по телефону кол-центра "Росводоканал Тюмень" - 540-940

Ранее в рамках проекта "Чистая вода", который реализуется по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюмени установили 16 временных водоразборных устройств.