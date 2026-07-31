Тюмени на ближайшие дни прогнозируют ливни и сильные ветра

По данным Тюменского гидрометцентра в период с 1 по 3 августа по югу Тюменской области местами ожидаются сильные дожди и сильный ветер.

По городу Тюмени:

1 августа ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +17…+19°С, днем +25…+27°С.

2 августа кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +14…+16°С, днем +25…+27°С.

3 августа кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +15…+17°С, днем +25…+27°С.

В связи с этим возможно возникновение происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение (обрыв) линий связи и электропередач), дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, размыв почвы, дорог, подтопление территорий.

Необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Справочная служба администрации города Тюмени — тел. 45-15-20.