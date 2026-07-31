Участникам боевых действий в Тюмени предлагают стать учителями

Кадровый центр "Работа России" по Тюмени и Тюменскому муниципальному округу приглашает участников специальной военной операции пройти бесплатное обучение по направлению педагогической деятельности.

С 4 августа стартует курс профессиональной переподготовки на базе Тюменского областного государственного института развития регионального образования. Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов для работы с молодежью.

Направление обучения: "Теория и методика преподавания основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР)", получить профессию можно за четыре месяца. Формат - очно-заочный с применением дистанционных технологий, что позволяет совмещать текущую работу с получением новой квалификации.

По итогам обучения выпускникам будет присвоена квалификация "Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины" или "Учитель" с выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. Программа разработана специально для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование. Опыт военной службы, дисциплина и понимание ценности Отечества станут прочным фундаментом для передачи знаний подрастающему поколению.

Для зачисления необходимо предоставить пакет документов, включающий справку об отсутствии судимости и медицинское заключение об отсутствии препятствий работе в сфере образования.

Получить дополнительную информацию можно в Кадровом центре "Работа России" по г. Тюмени и Тюменскому муниципальному округу, тел. 8 (3452) 27-35-80 (доб. 201).