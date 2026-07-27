Двое потерявшихся детей найдены Росгвардией на Дне города в Тюмени

В Тюмени во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города, сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии вернули родителям двух детей, которые потерялись на главной праздничной площадке областной столицы.

Росгвардейцы, выполняя задачи по охране общественного порядка, получили информацию, что на площади 400-летия Тюмени среди массового скопления людей потерялись 9-летние брат и сестра. Правоохранители немедленно приступили к поиску и в скором времени обнаружили испуганных ребят.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, сотрудники успокоили детей и передали встревоженной матери. В беседе с женщиной выяснилось, что семья приехала в Тюмень на юбилейные мероприятия из Свердловской области.

После того, как утихли переживания, гостья Тюмени от души поблагодарила стражей правопорядка за оперативность, доброжелательность и поздравила их с праздником.