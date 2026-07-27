Собака из питомника покусала ребенка в Тюмени

12:05 27 июля 2026
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По данным СМИ, в Тюмени собака из питомника набросилась на малолетнего мальчика и покусала его. Со слов матери пострадавшего, ранее собаки из этого питомника уже нападали на людей.

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе его расследования уголовного и установленных обстоятельствах.

Теги: СКР , уголовное дело , уличные собаки
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