Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода в Тюмени безопасна, но лучше ее кипятить

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению, а также за состоянием воды в водоисточнике, в связи с ухудшением качества воды в реке Туре. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям на базе аккредитованных лабораторий.

Исследуются пробы воды из реки Туры - поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, резервуаре чистой воды на Метелёвских водоочистных сооружениях, в распределительной сети.

"26 июля вода в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности, в том числе по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, и не оказывает токсического действия. Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус). С учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться, рекомендуется кипятить воду перед употреблением", - сообщили в регуправлении.