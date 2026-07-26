Тюменцам объяснили, как банки анализируют поведение клиентов для защиты от мошенников

16:32 26 июля 2026
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Дополнительные уровни проверки при онлайн платежах применяют крупные банки. Система анализирует не только сумму операции, но и ее соответствие привычному поведению клиента.

По словам директора по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексея Демяненко, если транзакция выглядит подозрительно, банк может запросить дополнительное подтверждение. Для пользователей это означает чуть больше шагов при нестандартных покупках, но и повышенную безопасность средств, - сообщает Тюменская линия.

"Технологии анализа поведения помогают отсеивать 95 % подозрительных операций еще до их завершения. Пользователям стоит ожидать дополнительных уведомлений при крупных платежах. Это защита", – пояснил эксперт.

Теги: банки , безопасность , покупки
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