Производители продолжают сдерживать рост цен за счёт изменения веса и состава продукции

Продуктовая инфляция диктует свои правила на рынке мороженого: эксперты фиксируют сохранение тренда на шринкфляцию. Экономия на логистике и упаковке вынуждает бренды выпускать порции по 90 граммов вместо привычных 100. Однако основные изменения происходят внутри упаковки.

При выборе продукта для покупки рекомендуется ориентироваться на ГОСТ, который строго запрещает использование растительных жиров. В качественном пломбире на первом месте должны стоять молоко или сливки, а не сахар или сироп. Стоит насторожиться, если в составе указано кокосовое или пальмовое масло, а также обилие стабилизаторов — это верные признаки попытки удешевить продукт, - поясняет доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин.

Выбирая между молочным и фруктовым десертом, важно помнить, что сорбет полезен лишь в том случае, если в его основе лежит натуральное пюре, а не подкрашенная вода. Короткий и понятный список ингредиентов остается главным индикатором качества, - сообщает АиФ-Тюмень.