Летние дожди повышают риск заболеваний садовых растений

Для болезней корнеплодов, переувлажнение почвы и капельная влага в воздухе могут стать причиной массового развития, - предупреждают агрономы отдела защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. В сырую погоду на перьях лука появляется серовато-фиолетовый налет, перо желтеет и отмирает. Болезнь развивается молниеносно и делает луковицы неспособными к хранению.

При малейших подозрениях обработайте посадки фунгицидами на основе манкоцеба и мефеноксама, но обязательно учитывайте, что до уборки урожая должно пройти больше месяца, иначе препарат может сохраниться в овоще. Для профилактики, до проявления заболевания можно опрыскивать посадки биологическими препаратами: "Фитоспорином" или препаратами на основе триходермы.

Многочисленные округлые пятна с красно-бурой каймой на листьях свеклы, которые при высокой влажности сливаются - признак церкоспороза. Листья отмирают, а корнеплоды не набирают сахаристость. Обработайте посадки медьсодержащими препаратами — 1%-ной бордоской смесью или "Абига-Пик". Своевременно удаляйте сорняки и не загущайте посадки.

Альтернариоз (бурая пятнистость) моркови. На ботве появляются темно-бурые, почти чёрные пятна с желтизной. В дождливое лето споры разносятся с ветром, и болезнь быстро охватывает всю грядку.

Обработки фунгицидами на основе азоксистробина и дифеноконазола на ранней стадии. Для профилактики можно также опрыскивать грядки Фитоспорином или аналогичными биологическими фунгицидами, они безопасны для человека. Поздние обработки малоэффективны и опасны из-за накопления в корнеплодах. Лучшая защита — соблюдение севооборота и внесение фосфорно-калийных подкормок для укрепления растений.

Фитофтороз - это главная болезнь томатов и картофеля любого влажного сезона. Если дожди идут неделями, а ночи становятся прохладными, фитофтора неизбежна. Бурые пятна на листьях и чернеющие на корню плоды — классическая картина.

Но болезнь не так страшна, как кажется, главное — профилактика. Удалите все нижние листья на томатах до первой кисти, теплицы проветривайте даже в дождь. Обрабатывайте каждые 5–7 дней биофунгицидами ("Алирин-Б", "Гамаир" "Фитоспорин") или 1-2 раза за сезон химическими системными препаратами против фитофтороза. Не ждите первых признаков болезни. Все это подходит не только для томатов, но также и для картофеля, - сообщает АиФ-Тюмень.