В Тюменской области врачам предлагают зарплаты до 128 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области 1 892 вакансий - в сфере здравоохранения и социальных услугах. Организации примут на работу 143 врачей (без указания профиля) и готовы им платить до 107 838 руб. в месяц. Выше доходы у врачей-терапевтов участковых – до 128 333 руб. Для них есть 66 вакантных мест.

Врачи-педиатры участковые смогут зарабатывать до 112 311 руб,, открыто 15 вакансий.

Найти работу смогут 87 фельдшеров и получать до 62 242 руб. Для 250 медсестер и медбратьев предусмотрена зарплата до 51 821 руб. У 19 акушеров – до 62 604 руб. Также есть работа для других специалистов в данной сфере, - сообщает Вслух.ру.