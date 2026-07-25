Тюмень вошла в число 15 самых "кофейных" городов России

В Тюмени 231 кофейня, город вошел в топ-15 самых кофейных городов России. Меньше всего таких заведений общепита в Волгограде – 156.

Как сообщили в "Контур.Фокусе", рейтинг составлен в июне с учетом данных самых крупных городов России. По всей стране насчитывается 20 тыс. 768 кофеен, при этом на долю Москвы приходится 20,14 % всех таких заведений или 51,6 % от всех кофеен, которые находятся не в городах-миллионниках.

Столица России и возглавила рейтинг с 4 тыс. 183 кофейнями. Санкт-Петербург на втором месте с 2 тыс. 165 заведениями, Краснодар - на третьем. Здесь оличество кофеен составляет 627.

В РОМИР определили так называемый индекс кофе, он показывает, сколько чашек напитка среднестатистический россиянин может приобрести на среднюю зарплату. По данным исследования, в 2025 году на одну среднюю зарплату в ритейле (магазины и кофейни) можно было купить в 1,3 раза больше чашек кофе, чем в классических кафе (908 против 692), а в 2026 году разрыв составил 1,7 раза (1 тыс. 161 против 688).

Американо остается лидером по доступности в ритейле, его индекс за год подрос на 26 %, но капучино также демонстрирует рост, правда всего на 4 %. Зато в кафе тот же капучино прирос сразу на 14 %, - сообщает Тюменская линия.