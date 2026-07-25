Эксперты объяснили, на что обратить внимание при выборе школьного питания перед новым учебным годом

Получателей бесплатного питания в школах можно разделить на две большие категории:

1. "Безусловники": все без исключения ученики 1–4-х классов. Согласно закону, горячая еда им гарантирована независимо от доходов родителей.

2. Учащиеся средних и старших классов (с 5-го по 11-й), имеющие социальные льготы. К ним относятся: дети из многодетных и малоимущих семей; сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды и ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — им положено двухразовое питание.

"На федеральном уровне заданы базовые категории, однако более конкретный и расширенный перечень льготников могут устанавливать региональные власти", — пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Оформить льготу можно двумя способами:

- подача бумажного заявления директору школы через классного руководителя. В заявлении нужно четко указать основание (например, статус малоимущей семьи) и приложить подтверждающие справки.

- подача заявления через портал Госуслуг. Нужно найти региональную услугу, заполнить форму и прикрепить сканы документов. Во многих регионах это заметно ускоряет процедуру.

Родителей часто волнует состав меню. Согласно СанПиН, в рацион обязательно должно входить хотя бы одно горячее блюдо и напиток. Завтрак обычно состоит из каш, омлетов или запеканок. Обед — это классический набор: салат, суп, второе блюдо (мясо или рыба с гарниром) и компот. Все блюда сбалансированы по белкам, жирам и углеводам (БЖУ) в зависимости от возраста, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Бесплатное горячее питание является безусловным правом каждого ученика начальной школы и адресной поддержкой льготников в старших классах, получить которую несложно, — резюмирует профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина. — Нужно лишь знать перечень документов и не бояться отстаивать интересы ребенка".