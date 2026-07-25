Эксперты рассказали, какие продукты и привычки сильнее всего привлекают насекомых

14:29 25 июля 2026
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Наш рацион напрямую влияет на привлекательность для кровососов. Врач-инфекционист Светлана Звонцова считает, что бананы, цитрусовые и морепродукты повышают выделение через кожу изовалериановой кислоты, которая нравится комарам.

В зоне риска и любители парфюма и те, кто принимает определенные лекарства. "Сладкие цветочные духи — это аттрактанты для слепней и мошек. А алкоголь и препараты от давления (бета-блокаторы) расширяют сосуды и усиливают испарение молочной кислоты с кожи, делая человека буквально "светящимся" для насекомых", — поясняет инфекционист.

Из-за усиленного кровотока в организм попадает большая доза яда, что провоцирует тяжелую реакцию, - сообщает КП-Тюмень.

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