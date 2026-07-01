Visit Tyumen наращивает присутствие и узнаваемость

Узнаваемость бренда Visit Tyumen будут повышать открытием новых торговых точек, где основной продукцией станут изделия традиционных сибирских промыслов: авторская керамика, тобольская резная кость, гастрономические подарки и изделия местных мастеров.

- С советских времен для многих тюменцев и гостей города торговый маршрут начинался с универмага. Сейчас этот маршрут значительно усилился туристической составляющей, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. В июле к 440-летию Тюмени мы открыли новую точку, где представлены изделия тюменских мастеров под брендом Visit Tyumen и свою миссию видим в продвижении местных производителей, которые берут за основу узнаваемые образы первого русского города в Сибири - тюменский ковер, нефть, косторезное искусство. Кроме того, у нас уже сложилось многолетнее сотрудничество с представителями тюменских народных художественных промыслов. "Гильдия мастеров", сувенирные лавки, центр Visit Tyumen, каждый из них дополняет друг друга.

Стильные сувениры с сибирским характером стали основой новой коллекции Visit Tyumen.

- Мы можем только приветствовать появление новых точек продаж сувениров с тюменской символикой под брендом Visit Tyumen, которые являются отличным дополнением к Туристско-информационному центру Тюменской области, расположенному в ЦУМе. Здесь не только помогут выбрать памятный подарок, но и расскажут о самых интересных маршрутах, достопримечательностях и событиях региона, а также выдадут карты, путеводители и другие полезные материалы, - говорит директор "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Анна Линкер.