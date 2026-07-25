Тюменским родителям дали советы, как сохранить интерес ребёнка к учёбе во время каникул

Психолог из Тюмени Елена Грищенко рассказала, как без принуждения родители могут поддержать интерес ребенка к учебе.

По ее словам, один из лучших способов поддержать учебный тонус — заменить традиционные уроки увлекательными играми и приложениями: головоломками, викторинами и интерактивными тренажерами по математике и русскому языку.

— Не стоит перегружать школьника занятиями — достаточно уделять им 15–20 минут в день. Пара математических примеров, страница увлекательного текста или небольшой диктант помогут сохранить базовые навыки. Главное — регулярность: короткие ежедневные упражнения принесут больше пользы, чем редкие многочасовые занятия, — говорит специалист.

Во время похода в магазин можно вместе посчитать сдачу, на прогулке — измерить пройденное расстояние или оценить, сколько времени займет путь до какой-либо точки. Составление меню на неделю с подсчётом необходимых продуктов тоже станет отличной практикой, а отправка открыток друзьям и родственникам поможет поддержать грамотность и навыки письма, - сообщает Мегатюмень.

Если предложить ребенку выбрать книги самостоятельно — будь-то приключенческие романы, комиксы или познавательные энциклопедии, — это повысит его заинтересованность, считает психолог.