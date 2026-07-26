Нутрициолог объяснил тюменцам, чем можно заменить картофель в ежедневном рационе

Из-за дождей урожай картофеля может оказаться скудным. Чем заменить его, чтобы было вкусно, сытно и полезно, рассказал нутрициолог Максим Синев.

В картофеле содержатся калий, витамин С, витамин В6, клетчатка и магний. Все эти вещества можно получить из других продуктов: калий – из бобовых, овощей и фруктов, витамин С – из перца, ягод и цитрусовых, клетчатку – из круп, цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.

"Если человек не любит картофель, заставлять себя есть его не нужно. Это обычный источник углеводов. В гарвардской тарелке здорового питания картофель не относят к медленным углеводам – в западных странах его часто едят в переработанном виде. Но как гарнир он выполняет свою функцию. Его можно заменить любым продуктом с похожей текстурой: бататом, тыквой, пастернаком или смесью вареных овощей", – поясняет Максим Синев.

Специалист рекомендует обратить внимание на крупы (гречка, бурый рис, овсянка, перловка, киноа, булгур), бобовые (нут, чечевица, фасоль), другие корнеплоды (батат, пастернак, сельдерей, репа) и овощные смеси (цветная капуста, брокколи, кабачки, морковь).

"Это гарнир, который мы добавляем к белку и овощам, составляя здоровую тарелку. Его можно заменить чем угодно с похожей текстурой", – отмечает нутрициолог.

Особое внимание специалист уделил батату. В нем также есть углеводы, клетчатка, калий, витамин С и витамин В6. В оранжевых сортах чуть больше бета-каротина, который полезен для зрения, кожи и иммунитета. Готовить его лучше простыми способами: запекать, варить, готовить на пару, добавлять в супы и салаты, - сообщает Тюменская область сегодня.