Российское здравоохранение делает ставку на профилактику заболеваний

В рамках бесплатной диспансеризации россиянам стали доступны исследования, за которые раньше приходилось платить в частных клиниках. Обновленный стандарт обследований направлен на выявление скрытых угроз, которые годами могут не давать о себе знать.

Одним из ключевых нововведений стала углубленная оценка липидного профиля, включая определение уровня липопротеида А. Как отмечают специалисты, обычный анализ на общий холестерин часто дает ложное чувство спокойствия, пропуская наследственные риски.

"Это позволит врачу увидеть целостную картину состояния сосудистого русла пациента, — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. —

Липопротеид А является генетически детерминированным и практически не поддается коррекции диетой. Он служит независимым маркером предрасположенности к раннему атеросклерозу, инфарктам и инсультам. Прежние тесты такую угрозу нередко попросту не улавливали".

Такие обследования в первую очередь необходимы людям с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом различной локализации.

В программу также включен анализ на вирус папилломы человека в сочетании с методом жидкостной цитологии. Это "золотой стандарт" профилактики рака шейки матки — коварной патологии, которая долго протекает бессимптомно.

Беременным женщинам предлагают неинвазивное пренатальное тестирование. Этот метод позволяет оценить генетические риски плода совершенно безопасно для матери и ребенка, исключая необходимость в сложных и рискованных инвазивных вмешательствах, которые практиковались ранее.

Порядок прохождения остался привычным: достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или профильный специалист определит необходимый объем исследований и направит на анализы, - сообщает КП-Тюмень.

"Превентивная медицина неизбежно приведет к включению более широкого спектра онкомаркеров и генетических панелей, — считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина. — На мой взгляд, важным было бы добавление регулярного определения витамина D, показателей функции щитовидной железы, а также расширенного обследования психоэмоционального благополучия".