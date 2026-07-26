Терапевт предупредила тюменцев об опасности использования воды с неприятным запахом

Жители Тюмени продолжают жаловаться на неприятный запах воды из-под крана. В социальных сетях горожане пишут, что вода имеет резкий запах. Врач-терапевт Екатерина Голубитских рассказала, стоит ли опасаться такой воды и как снизить возможные риски для здоровья.

– Лучше подстраховывалась. Если вода пахнет, значит, в ней все равно что-то присутствует. Мы ведь не знаем, что именно стало причиной запаха. Поэтому для питья я бы рекомендовала использовать бутилированную воду или воду после качественной фильтрации, – отметила специалист.

Если причиной неприятного запаха действительно являются продукты разложения органики или другие загрязнения, употребление такой воды теоретически может привести к расстройствам пищеварения.

– Это может быть как обычная боль в животе, так и кишечное расстройство или даже пищевое отравление. Мы не можем знать, какие микроорганизмы или загрязнения могут присутствовать, – объяснила специалист.

Терапевт не советует принимать какие-либо препараты "на всякий случай". Например, популярные сорбенты без показаний использовать не стоит, - сообщает Мегатюмень.