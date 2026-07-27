Банк России смягчает политику

Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Решение регулятора продолжает серию корректировок показателя и напрямую влияет на финансовые условия для россиян — как по вкладам, так и по кредитам.

Как отмечает Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, снижение ставки постепенно сужает "окно возможностей" для высоких доходностей. При этом реакция рынка неравномерна: в первую очередь изменения отражаются на коротких депозитах и маркетинговых предложениях — они практически зеркально следуют за ключевой ставкой. А вот длинные вклады могут прибавить в доходности. Дополнительным фактором остаётся высокая конкуренция между финансовыми организациями за привлечение средств населения — она сохранится до конца года.

Для заёмщиков ситуация тоже меняется: кредитные ставки заметно отошли от пиковых значений. Эксперт ВТБ поясняет: "На рынке сложилась уникальная конфигурация: доходность по вкладам остаётся двузначной, а стоимость кредитов — постепенно снижается". Для тех, кто не готов откладывать решение жилищных или финансовых вопросов, остаётся опция будущего рефинансирования, когда ставки пойдут вниз активнее".

Таким образом, текущая ситуация требует взвешенного подхода: вкладчики могут продолжить копить, а заёмщики — оценивать баланс между срочностью решения задачи и перспективой дальнейшего снижения стоимости кредитов.