Терапевт рассказала, почему горячий чай помогает легче переносить жару

Жители стран с жарким климатом – например, Турции, Узбекистана и Казахстана – нередко предпочитают горячий чай или кофе. Это может показаться странным, но, как объяснила тюменский врач-терапевт Екатерина Голубитских, в этом есть логичное физиологическое объяснение.

По словам специалиста, горячий напиток запускает естественный механизм охлаждения организма.

– Когда человек пьет горячий чай или кофе, усиливается потоотделение. За счет этого организм начинает естественным образом охлаждаться. Это нормальная работа системы терморегуляции, – рассказала терапевт.

Именно поэтому жители жарких стран нередко выбирают теплый или горячий чай. Несмотря на высокую температуру напитка, спустя несколько минут человеку действительно может стать легче. Напиток должен быть горячим, но комфортным для употребления.

При выборе чая терапевт рекомендует отдавать предпочтение зеленому.

– В нем больше антиоксидантов, чем в черном. Его можно пить в течение дня. Черный чай тоже допустим, но желательно, чтобы он был некрепким, – отметила врач.

По словам эксперта, любители кофе также могут использовать этот способ охлаждения. Горячий кофе работает по тому же принципу, что и чай.

– Если говорить о кофе, то лучше придерживаться общепринятых рекомендаций и не превышать примерно пяти-шести небольших чашек американо или эспрессо в день, – пояснила терапевт.

Несмотря на пользу горячего чая, врач напоминает: главным напитком в жаркую погоду все равно остается обычная питьевая вода. Именно она помогает восполнять потерю жидкости во время активного потоотделения, - сообщает Мегатюмень.