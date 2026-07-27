Тура в Тюмени поднялась на 22 см выше отметки опасного явления

По прогнозу гидрологов, рост уровня воды в Туре продолжится и превысит показатели 2016 года, причина – обильные дожди, которые прошли в Свердловской и Тюменской областях. Власти принимают дополнительные меры для защиты населённых пунктов от летнего паводка.
Отметку неблагоприятного явления в 850 см река прошла 25 июля. На утро понедельника уровень достиг 872 см. Из позитивного - динамика подема замедлилась: если в предыдущие дни вода прибывала по 19-25 см, то за минувшие сутки - на 13 см.
Вчера власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По опыту Ишима 2024 года, решили готовиться к самому неблагоприятному сценарию.
Александр Моор:
Поручил коллегам из города Тюмени и Тюменского округа в кратчайшие сроки организовать круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях. Особое внимание – ночью.
Важно создать резерв мешков и грунта. По опыту ишимского паводка, в потенциально опасных местах у дамбы нужно складировать большой объём заполненных мешков. Также там должна быть выставлена техника. Это позволит максимально быстро отреагировать на возможные протечки. Поручил стянуть в город необходимую дополнительную технику: погрузчики и самосвалы.
Кроме этого, необходимо пройти по всем домам в зоне вероятного подтопления: заблаговременно эвакуировать одиноких пожилых людей и больных. И ещё раз проверить готовность ПВР.
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