На набережной в Тюмени из-за паводка отключают освещение

11:37 27 июля 2026
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В связи с высоким уровнем воды в реке Туре и подтоплением шкафов управления уличным освещением на набережной в районе Масловского взвоза специалисты МБУ "Тюменьгормост" производят отключение щитов наружного освещения и демонтаж оборудования управления на участке между улицами Челюскинцев и Масловский взвоз.

На втором ярусе набережной вдоль перил свет отключат с 27 июля. Учитывайте это при планировании вечерних прогулок вдоль Туры.

Теги: набережная , паводок , уличное освещение
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