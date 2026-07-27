На набережной в Тюмени из-за паводка отключают освещение

В связи с высоким уровнем воды в реке Туре и подтоплением шкафов управления уличным освещением на набережной в районе Масловского взвоза специалисты МБУ "Тюменьгормост" производят отключение щитов наружного освещения и демонтаж оборудования управления на участке между улицами Челюскинцев и Масловский взвоз.

На втором ярусе набережной вдоль перил свет отключат с 27 июля. Учитывайте это при планировании вечерних прогулок вдоль Туры.