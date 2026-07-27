Директор департамента экономики Тюменской области записался в доброслужащие

Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов принимает участие в проекте "Доброслужащий", в рамках которого государственные и муниципальные служащие во время отпусков реализуют гуманитарные миссии в новых регионах России и районах проведения специальной военной операции.

Скворцов как участник гуманитарной миссии работает в Донецкой Народной Республике. "Я впервые в ДНР, в первый раз работаю добровольцем. Наверное, это первый день рождения, когда не звонит телефон, не брякают сообщения. Никто не знает, где я. Когда вокруг близкие мне люди, я радуюсь. Сейчас именно такой день – вокруг меня практически новая семья", – поделился тюменец.

Проект "Доброслужащий" реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.