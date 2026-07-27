Режим беспилотной опасности объявлен в Тюменской области

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, мера превентивная, сообщил губернатор Алекснадр Моор.

Граждан просят сохранять спокойствие и быть бдительными, при виде беспилотников уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.