Режим беспилотной опасности объявлен в Тюменской области

14:28 27 июля 2026
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На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, мера превентивная, сообщил губернатор Алекснадр Моор.

Граждан просят сохранять спокойствие и быть бдительными, при виде беспилотников уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

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