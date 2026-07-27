Российские банки нарастят выплаты кешбэка на 30%

Во втором полугодии 2026 года российские банки увеличат расходы на программы лояльности. По сравнению с первым полугодием, совокупные выплаты могут увеличиться на треть и превысить 270 млрд рублей. Всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка будет сопоставим с показателями 2025 — это 473 млрд рублей. Такое развитие ситуации в финансовой сфере прогнозируют в ВТБ.

В ВТБ посчитали, что в январе-июне банки выплатили россиянам 200 млрд рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы и другие поощрения. Рынок программ лояльности достиг локального "плато": после периода активной конкуренции и роста выплат финансовые организации начинают пересматривать подходы.

Во втором полугодии банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных и партнерских предложений – от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволит покупателям увеличить транзакционную активность.

"Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой "гонкой". Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение", – отметил вице-президент ВТБ Роман Синенко.

В отрасли развивается еще один тренд – установление дополнительных преференций за выбор банка основным при ежедневных операциях. Наряду с кешбэком, финансисты планируют развитие эксклюзивных предложений, повышенных статусов и прочих привилегий для россиян.