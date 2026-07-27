Всероссийскую энограстрономическую ярмарку проведут в Тюмени

Двухнедельная "Всероссийская эногастрономическая ярмарка" открывается в Тюмени 29 июля, а все потому что Тюменская область признана одним из винодельческих регионов России.

В 2025 году Тюменская область официально вошла в реестр виноградно-винодельческих зон (ВВЗ) России, являясь одним из самых северных регионов России, где развивается виноградарство. Несмотря на суровые климатические условия, здесь формируется направление северного и экспериментального виноделия, что вызывает живой интерес жителей региона и туристов.

Особенностью "Эногастрономической ярмарки" является участие отечественных производителей продукции с аутентичных терруаров, которую невозможно купить в местных торговых сетях. Ярмарки и дегустации хороши тем, что позволяют создать прямой контакт производителя и гостя.

Гостей будут встречать пять регионов страны: самая северная, где выращивают виноград Самарская область, Краснодарский край (Анапа, Новороссийск); Крым (Феодосия, Севастополь). Свою продукцию представят десятки фермерских хозяйств.

В программе ярмарки предусмотрены дегустации мастер-классы, розыгрыши, живая музыка, казино - слепая дегустация, рисование вином в стиле гризайль и многое другое. Посетители смогут не только продегустировать, но и приобрести понравившиеся образцы напрямую у производителей.

У каждого павильона посетителю расскажут о происхождении напитка, уточнят год выпуска, ответят на все интересующие вопросы. Вход на территорию Эногастрономической ярмарки свободный, но для дегустаций нужно приобрести в аренду бокал и получить бесплатные дегустационные жетоны.

Сергей Комаров, председатель "Ярмарочного союза организаторов ярмарок, производителей и продавцов отечественных товаров", организатор ярмарки:

Это уже наш второй приезд в Тюмень. В прошлом году, когда задумывался этот "сибирский трип", я сомневался, ведь говорят, что города за Уралом не любят напитки меньше 40 градусов. Всё комьюнити виноделов, а это 300 человек, с придыханием следили за Тюменью. Но практика показала обратное – в Сибири любят и ценят вино.

Рустам Садыров, директор ООО "Тюменский лесосеменной центр", компании, основавшей первый промышленный виноградник в Тюменской области:

Мы рады, что в России происходит популяризация винной культуры и можно показать людям, что есть изысканные напитки, созданные не для того, чтобы ими злоупотреблять. Общаясь лично с виноделами, гости учатся разбираться во вкусовых характеристиках вина: танинности, прозрачности, цветности, выдержке и т.д. Возможно когда-то и мы станем участниками ярмарки, а пока планируем посетить эногастрономическую ярмарку, пообщаться с коллегами из других регионов и возможно вдохновиться на новые собственные эксперименты.

Подробная информация и обзор мероприятий публикуются на сайте ярмарки и соцсетях в ВК.