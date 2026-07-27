Москвичку уволили за разглашение коммерческой тайны из-за загрузки в ИИ служебных документов

16:43 27 июля 2026
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Женщина работала в инженерной компании директором по продажам и загрузила в DeepSeek служебные документы, когда это выяснилось - ее уволили за разглашение коммерческой тайны и не стали выплачивать выходное пособие, пишет РИА Новости.

Указывается, что женщина служебную документацию не только загружала в ИИ, но и пересылала на личную почту. После разглашения коммерческой тайны контрагент фирмы перестал выходить на связь, а сотрудницу в итоге уволили. Она обратилась в суд и потребовала выплатить ей "золотой парашют" в пять миллионов рублей, но безуспешно, отмечается в сообщении.

Теги: РИА Новости , искусственный интеллект , увольнение
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